Pazza idea Rovella per sostituire Amrabat: il centrocampista della Juve ha attirato l’interesse viola con la stagione al Monza

A centrocampo il volto della Fiorentina dovrebbe cambiare vertiginosamente, con l’addio prossimo di Amrabat e l’idea di inserire un calciatore di maggior regia e costruzione. Secondo il giornalista di Sportitalia Rudy Galetti, tra gli obiettivi messi nel mirino c’è anche Nicolò Rovella, protagonista di un’ottima stagione al Monza ma in prestito dalla Juve. Da capire poi se i bianconeri vorranno liberarsene e per quali cifre ma intanto l’interesse viola c’è, oltre a quello della Lazio.

🚨👀 #Fiorentina targeted #Rovella as a possible replacement of Sofyan #Amrabat, who is leaving: everything confirmed. ✅🟣

🎯 #Lazio are also interested in Nicolò.

📌 The #Juventus midfielder – this season on loan at #Monza – has a contract until 2026. 🐓⚽ #Transfers https://t.co/tS93cQh3i8 pic.twitter.com/0WO8iYMYiU

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 18, 2023