Pazzesca rimonta della Fiorentina Femminile, che riprende il Milan allo scadere. Doppietta di Boquete dal dischetto

Da poco terminata la seconda gara valevole per la poule scudetto giocata dalla Fiorentina Femminile contro il Milan. Rimonta pazzesca delle ragazze di Patrizia Panico, dopo un primo tempo finito 2-0 per le rossonere firmato grazie alle reti di Vigilucci (ex viola al 4′) e Asllani (al 21′).

Nella ripresa è Vero Boquete a siglare il rigore concesso alla Fiorentina per accorciare le distanze, ma non passano 5 minuti che è un’altra ex viola, Piemonte, a segnare ancora dal dischetto, portando il risultato sul 3-1. All’88’ è Hammarlund a firmare il 3-2 e allo scadere, ancora una volta dagli undici metri, arriva la doppietta di Vero Boquete per il 3-3 finale.

Con questo pareggio Fiorentina e Milan rimangono appaiate a 35 punti insieme all’Inter (che ha una partita in meno).