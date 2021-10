Pazzini: “Quella di Vlahovic è una scelta strana, ma è ancora un ragazzo. Sente certe pressioni”

Dagli studi di DAZN, l’ex attaccante della Fiorentina Giampaolo Pazzini ha detto la sua sull’episodio del calcio di rigore che ha visto coinvolti Dusan Vlahovic e Cristiano Biraghi.

Questo il pensiero dell’ex attaccante viola: “Vlahovic è ancora un ragazzo e certe pressioni le sente. Probabilmente in quegli attimi prima del rigore ne ha sentita troppa nei suoi confronti. È stata sicuramente una scelta strana, ma credo che sia stato il momento specifico dopo una settimana non facile. Su punizione ha segnato un gol bellissimo, imparabile per Cragno”.