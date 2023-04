Pazzini ricorda i tempi della Fiorentina: “Che belli i cross di Pasqual, una manna per noi attaccanti. Liverani molto sottovalutato”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giampaolo Pazzini ha ricordato la sua avventura da doppio ex viola e nerazzurro assieme a Borja Valero. Ecco cosa ha detto a DAZN: “Ricordo un gran giocatore come Pasqual: un po’ troppo offensivo, a livello generale, ma i suoi cross erano una manna per noi attaccanti. Era molto importante anche Dainelli, fondamentale per la Fiorentina di quegli anni. D’altronde era il capitano”.

Su Liverani: “Secondo me è stato sottovalutato. Mi ha sempre impressionato il suo cervello molto avanzato, ragionava con una velocità di pensiero allucinante. Metteva sempre in pratica doti tecniche incredibili”.