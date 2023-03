Pazzo Sivasspor prima del match con la Fiorentina: la squadra di Calimbay ne prende 4 dal Karagumruk ma sfiora la super rimonta

Ha ripreso dopo un mese, per la pausa legata al terremoto, il campionato turco ed è toccato subito al Sivasspor scendere in campo, in casa del Karagumruk: la squadra di Calimbay ha perso per 4-3 al termine di una gara pirotecnica. Partita che era iniziata bene per i biancorossi, con il vantaggio firmato dall’ecuadoriano Jordy Caicedo al 26′, prima però della rimonta dei padroni di casa. Il pari al 49′, nel recupero del primo tempo, di Diagne, poi protagonista anche nella ripresa con la rete del 2-1 al 53′. Al 69′ il terzo gol di Ozdoev e all’80’ ancora Diagne per il 4-1 che sembrava aver chiuso i conti.

Finale importante però per il Sivas, che ha sfiorato una clamorosa rimonta nel recupero: tra il 91′ e il 96′ infatti è arrivata la doppietta del nigeriano Leke James. Gara allungata fino al 101′ ma Sivasspor alla fine battuto e lasciato al 13esimo, con appena 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Giovedì la squadra di Calimbay farà visita alla Fiorentina per l’andata degli ottavi di Conference League.