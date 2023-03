“Peccato che la Fiorentina si sia svegliata così tardi. L’Europa è compromessa, ma Conference League e Coppa Italia sono alla portata”

Sulle pagine dell’edizione fiorentina di Repubblica c’è il commento del giornalista Giuseppe Calabrese sulla gara vinta dalla Fiorentina contro il Milan: “Finalmente. Contro il Milan la Fiorentina ha trovato la vittoria che le mancava, quella contro una big. Una vittoria che sottolineasse la rinascita della squadra di Italiano che dopo un inizio di stagione un po’ difficoltoso, adesso ha trovato l’equilibrio che le serviva per rimettere a posto le cose in campionato e pensare alle due coppe con un po’ meno di apprensione. L’atteggiamento è stato perfetto. La Fiorentina ha pressato alto, si è fatta rincorrere invece di inseguire gli avversari, non li ha fatti ragionare. Mai, ed è giusto sottolineare mai, il Milan ha messo in difficoltà la squadra viola, che ha gestito con intensità e convinzione questa partita.”

E aggiunge: “Peccato che si sia svegliata così tardi, la classifica per l’Europa è compromessa, ma il resto no. Con questo atteggiamento la Conference e la Coppa Italia sono alla portata”.