Pecci: “Chiesa non è un vero bomber, difficile che arrivi in doppia cifra. La Fiorentina gioca senza centravanti e puoi correre quanto vuoi ma…”

L’ex centrocampista della Fiorentina Eraldo Pecci, intervistato da Il Messaggero Veneto, ha evidenziato così i problemi viola in zona gol: “La Fiorentina ha il problema del gol non solo l’Udinese. Il punto è che nel calcio ci vuole il bomber, punto e a capo. Chiesa non è un vero bomber, difficile arrivi alla doppia cifra. Aprendo l’almanacco, accanto ai nomi di certi attaccanti lei leggerà sempre venti, venticinque, ventisei, e un anno magari otto o nove. La media deve essere alta per definire un bomber. La Viola è partita in stagione senza centravanti e alla lunga puoi correre quanto vuoi, ma se non fai gol non vai da nessuna parte. Ora sta trovando Vlahovic e speriamo che lo facciano crescere”.