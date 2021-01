Pecci: “La Fiorentina ogni tanto ha avuto delle retromarce, ma Prandelli è un tecnico esperto. A Castrovilli servono continuità e leadership”

L’ex centrocampista della Fiorentina Eraldo Pecci a Lady Radio ha parlato del momento viola: “La Fiorentina sta migliorando. Ci sono ogni tanto delle retromarce, come è successo dopo la Juventus. Prandelli è esperto, sicuramente più di Iachini, sono però i giocatori però fanno la squadra e che hanno alzato il loro rendimento. Castrovilli? Ha tutte le qualità per diventare un grande, gli servono continuità e leadership, ma arriveranno col tempo. Amrabat ha avuto qualche difficoltà all’inizio. Arrivando da un grande campionato col Verona e trovandosi in un contesto diverso ha fatto un po’ fatica, ma a me piace molto come giocatore”.

