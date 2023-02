Pecci: “Se gli acquisti fatti non rendono, la parte dirigenziale dovrebbe essere messa in discussione. Vlahovic non è stato sostituito”

L’ex centrocampista della Fiorentina Eraldo Pecci, intervistato dal Brivido Sportivo ha toccato vari temi di attualità viola: “Dopo ciò che di bello e interessante era stato fatto vedere nella scorsa stagione ci si aspettava sicuramente qualcosa di più. Prima la squadra di Italiano faceva un gran gioco mentre quest’anno fa più fatica. La vendita di Vlahovic ha influito ma a certe cifre è stato giusto venderlo il problema semmai viene dopo. L’errore, anzi a questo punto gli errori sono stati fatti nel cercare il sostituto. Se non lo azzecchi nascono i problemi che poi a cascata si ripercuotono su tutta la squadra. Quando si fa il mercato bisogna muoversi con attenzione e scegliere bene su chi puntare”.

Poi ha proseguito: “Commisso? Da fuori non è semplice giudicare ma vedo un po’ di impasse. Non gli si può certo rimproverare di non aver speso, semmai ci si deve domandare il come sono stati spesi questi soldi. Se gli acquisti fatti non rendono ecco che la parte dirigenziale dovrebbe essere messa in discussione”.