Pedro (biondo) trascina il Flamengo in finale di Copa Libertadores. “Nel 2019 ero concentrato con la Fiorentina, ma da allora…”

Il Flamengo torna a giocare la finale della Copa Libertadores (la Champions League del Sud America), spinta dalle reti realizzate dall’ex centravanti della Fiorentina, Pedro Guilherme Abreu dos Santos.

Un Pedro tutto nuovo, soprattutto nel look, perché nel frattempo è diventato biondo quasi platino, ma che ha preso confidenza con il gol da quando veste la maglia rossonera.

“Nel 2019 (anno nel quale il Flamengo ha giocato l’ultima finale della massima competizione per club sudamericana ndr) ero concentrato con la Fiorentina – racconta Pedro – e non riuscii a vedere bene la partita, ma ovviamente ero tra i tifosi. Da allora ho sognato ogni di raggiungere la finale. La cosa più importante è il titolo Libertadores, il Flamengo deve diventare campione. Cercherò di segnare, ma la cosa più importante è sempre la squadra e la vittoria. Ma spero davvero, a Dio piacendo, di fare un gol in finale”.

Il Flamengo affronterà nell’atto conclusivo della competizione il Palmeiras, altra squadra brasiliana.