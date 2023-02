Pedro è ancora decisivo: il Flamengo è terzo nel Mondiale per Club

Questo pomeriggio, in attesa della finale di questa sera tra Real Madrid e Al Hilal, in Algeria è andata in scena la finale per il terzo e quarto posto del Mondiale per Club. I brasiliani del Flamengo si impongono sul’Al Ahly aggiudicandosi cosi la medaglia di bronzo: al termine di 90 rocamboleschi minuti il risultato è 4-2 per il club brasiliano.

A decidere la sfida due vecchi conoscenze del calcio italiano l’ex Inter Gabriel Barbosa e l’ex Fiorentina Pedro, entrambi autori di una doppietta. Con i due gol di oggi l’ex attaccante viola, che a Firenze non ha quasi mai avuto occasione per dire la sua, va in testa alla classifica dei marcatori della competizione con quattro centri.