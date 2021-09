Nonostante il giocatore avesse richiesto insistentemente la cessione al Sassuolo, per lui non sono arrivate offerte soddisfacenti per farlo partire. Così Domenico Berardi vestirà ancora, almeno sicuramente per qualche mese, la maglia nero verde. Alla Fiorentina il profilo del giocatore però piace e di questo ne ha parlato il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà: “Per Berardi non è stata fatta nessuna offerta dalla Fiorentina. Il profilo però piace e può essere un discorso per il futuro”