Pedullà: “Fiorentina su Berardi se parte Vlahovic. Canale aperto col Sassuolo anche per Scamacca”

Sul proprio sito, il giornalista Alfredo Pedullà parla del futuro di Domenico Berardi, in uscita dal Sassuolo, e dell’attenzione della Fiorentina sul calciatore: “Il Sassuolo chiede 30 con i bonus per Berardi. Occhio a due soluzioni. La Fiorentina in caso di cessione di Vlahovic (con il Sassuolo c’è un canale aperto anche per Scamacca). La stessa viola che due anni fa aveva praticamente preso Berardi ma poi non si trovò l’accordo totale tra i due club. Attenzione al Milan: Pioli l’ha sempre voluto, sia a Firenze che a Milano”.