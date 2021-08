Pedullà: “Il Torino aumenterà la sua offerta per Messias, ma c’è anche la Fiorentina se non dovesse arrivare Berardi”

Su Twitter il giornalista Alfredo Pedullà è tornato sulla questione esterno d’attacco, che riguarda anche la Fiorentina: “Il Torino ci riproverà per Messias aumentando l’offerta già stasera. Ma occhio: se il Milan chiude per Faivre (e/o Corona) e il Sassuolo resiste per Berardi, anche la Fiorentina (che ha già sondato il terreno) potrebbe andare su Messias“.

Quello che si andrebbe a creare – sottolinea Pedullà sul proprio sito – è di fatto un gioco di incastri. D’altronde Berardi è un’operazione sempre più complicata man mano che passano le ore, e Messias è comunque un profilo che piace molto a Italiano. Lo stesso Sassuolo andrebbe su di lui qualora partisse Berardi, il che pone viola e neroverdi in una buona posizione: in ogni caso, infatti, entrambe le squadre riuscirebbe a coprirsi nel ruolo di esterno d’attacco.