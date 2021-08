Pedullà: “Italiano ha chiesto Berardi, l’alternativa è Messias. Su Orsolini…”

Su Twitter il giornalista Alfredo Pedullà commenta le dinamiche del mercato della Fiorentina soffermandosi sulla questione esterno d’attacco. Queste le parole dell’esperto di calciomercato calabrese:

“La Fiorentina cerca un grande esterno offensivo, la richiesta di Italiano si chiama Domenico Berardi. Ci sono stati contatti indiretti nelle ultime ore, il club viola ha memorizzato la richiesta del Sassuolo che non chiede più 40 milioni. E che accontenterà Berardi, desideroso di fare un’altra esperienza, a patto che l’offerta abbia una base di 28-29 milioni più bonus. Confermiamo i contatti anche con l’Atalanta, ma dopo il prossimo impegno di campionato la Fiorentina potrebbe decidere di scendere in campo.

Non è una trattativa semplice, ma un tentativo verrà fatto. Al momento fredda la pista Orsolini, piace Messias. Quest’ultimo resta un obiettivo del Torino, ma potrebbe esserlo del Sassuolo – come già raccontato – in caso di cessione di Berardi. In attesa di eventuali mosse del Milan. Intanto, la Fiorentina ha chiuso un bel colpo per la fascia destra: Odriozola era il primo della lista fino a ieri sera, accordo raggiunto con il Real per il prestito secco, atteso l’arrivo in Italia per visite e firma”.