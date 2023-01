Pedullà: “La Fiorentina ha messo Brekalo in stand-by, probabilmente per le commissioni. Adesso la Dinamo Zagabria può fare l’affondo decisivo”

Sul proprio sito, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato della trattativa tra Fiorentina e Wolsburg per Josip Brekalo. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia, la società viola avrebbe messo il stand-by il giocatore: “Nelle ultime 24-36 ore i viola non hanno dato segnali, probabilmente hanno pensato ai costi delle commissioni, alla necessità di aggiungere un altro esterno offensivo oppure no. E il giocatore prima di guardare altrove ha aspettato i viola.

Così la Dinamo Zagabria, che si era già materializzato, ora può stringere i tempi. Per la Fiorentina l’operazione Brekalo, a determinate condizioni, sarebbe stata a prescindere da Nico Gonzalez. Evidentemente quelle condizioni al momento non si sono verificate”.