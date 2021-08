Pedullà: “L’Atalanta aspetta troppo e allora la Fiorentina la sorpassa per Zappacosta”. Il gradimento dell’esterno del Chelsea

Prima Inter, poi il pressing dell’Atalanta ma su Davide Zappacosta non ci è andato con convinzione ancora nessuno: ecco quindi che per la Fiorentina la strada potrebbe mettersi in discesa. Secondo quanto riportato da alfredopedulla.com infatti, la società viola avrebbe incassato il gradimento da parte dello stesso esterno classe ’92, rientrato al Chelsea dopo l’ottima avventura in prestito al Genoa. In particolare i bergamaschi starebbero temporeggiando dopo l’infortunio di Hateboer e così la Fiorentina è la favorita: appena uscito Lirola sarà lui il favorito a occupare la fascia destra viola.