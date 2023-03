Pedullà: “Le parole di Mancini su Retegui? Batistuta potrebbe anche chiedergli i danni”

Il giornalista Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia ha commentato le dichiarazioni del Ct dell’Italia Roberto Mancini, che aveva paragonato il giovane attaccante Mateo Retegui all’ex bomber della Fiorentina Gabriel Batistuta: “Batistuta lo potrebbe anche querelare o chiedergli danni, Mancini rilascia delle dichiarazioni che appartengono al suo mondo, Mancini pensa che gli altri siano degli imbecilli, alla fine della partita ti dice che meritavi il pareggio; è riuscito a dire che non meritavamo l’uscita dai Mondiali quando non avremmo meritato nemmeno di partecipare all’Europeo”.

E aggiunge: “Ha detto che noi non siamo andati ai mondiali per sfortuna e che avremmo meritato di andare ai mondiali. Mi deve spiegare Mancini quale film ha visto, lo raccontasse a casa sua. Non possiamo essere presi in giro da Mancini, basta”.