Pedullà: “Lirola ancora in Francia, forse rientra a Firenze ma ha sempre il Marsiglia in testa. Si scalda Milenkovic-Tottenham”

Conferme sui prossimi (i primi) addii alla Fiorentina che dovrebbero riguardare Pol Lirola e Nikola Milenkovic: lo spagnolo attualmente è in Francia per non ben precisati motivi mentre il serbo, che quantomeno sta facendo il professionista fino al momento dei saluti, c’è sempre la Premier nel destino ma non più il West Ham. Il giornalista Alfredo Pedullà rilancia queste due situazioni:

#Lirola è in #Francia, forse rientrerà a #Firenze ma ha sempre #OM al primo posto dei suoi desideri — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 15, 2021