Pedullà: “Martinez Quarta un affare da applausi da parte della Fiorentina. Un esborso normale per quello che potrebbe essere il centrale dei prossimi anni”

Il giornalista Alfredo Pedullà sul proprio sito ha riempito di lodi la Fiorentina per l’acquisto (quasi certo) di Martinez Quarta dal River Plate: “Si può pescare bene in Argentina e la Fiorentina l’ha fatto – ha detto Pedullà in un video commento – Il soggetto in questione è Martinez Quarta, pronto da subito ma con qualità straordinarie in prospettiva. Ha una clausola da 21 milioni di euro, mentre la Fiorentina ha chiuso per 12 milioni di euro. E’ un bel modo per preparare il presente e il futuro, assicurandosi quello che potrebbe essere il centrale dei prossimi cinque o sei anni. Visti i prezzi che girano per i centrali, assicurarsi questo giocatore con un esborso ‘normale’ è stato un affare da applausi”.

0 0 vote Article Rating