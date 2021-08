Pedullà: “Per Berardi non si va oltre domani. Su di lui Fiorentina e Atalanta, il Sassuolo però spera di tenerlo”

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha aggiornato la situazione intorno a Domenico Berardi. Queste le sue parole sul profilo Twitter: “Berardi: giornata importante. Non solo Fiorentina, confermato il sondaggio dell’Atalanta. Ma non si potrà andare oltre domani: dentro o fuori. Il Sassuolo spera fuori”. Notizie importanti in arrivo sul fronte esterno d’attacco?

