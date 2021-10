Pedullà: “Se fossi Commisso, lascerei Vlahovic in panchina fino a giugno 2023. Nel frattempo potrebbe godersi gli Uffizi”

Il giornalista Alfredo Pedullà tramite il proprio sito, ha analizzato così la vicenda Vlahovic: “Se fossi Commisso, e non lo sono per fortuna dei tifosi viola, me la giocherei in modo diverso: lo lascerei lì, fino alla scadenza del contratto, gli pagherei i 70 mila euro e dintorni mensili, gli farei capire come funziona in certi casi quando scherzi con le parole, con i sentimenti, e non sei capace di dire “inutile giocare al rialzo con me, tanto io ho già deciso di andare”.

Poi ha continuato: “Se io fossi Commisso, farei così fino al 30 giugno 2023: allenamenti e panchina, ci vediamo il primo luglio, nel frattempo goditi Firenze come quei turisti ricchi che scoprono gli Uffizi e non hanno più voglia di tornare a casa. Poi sarai libero di pensare a cosa fare, con chi andare e quanto guadagnare”.