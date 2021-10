Pengue: “Castrovilli da oggi potrà tornare ad allenarsi sul campo. Siamo dispiaciuti per tutto il “rumore” che è stato fatto”

Il medico della Fiorentina Luca Pengue, ai canali ufficiali del club viola ha aggiornato la situazione relativa all’infortunio di Gaetano Castrovilli.

“E’ un giorno particolarmente felice. Per Gaetano – ha esordito – si è chiuso un periodo di riposo per lui, dovevamo aspettare che la natura facesse il proprio corso. Purtroppo è stato un infortunio abbastanza particolare per la sede e la tipologia. Non ha riguardato muscoli o articolazioni. Con oggi si chiude il percorso di riabilitazione e riposo. Comincerà ad allenarsi sul campo. Siamo tutti un po’ dispiaciuti per tutto questo rumore che è stato fatto”.