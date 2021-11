Dott. Pengue: “Gonzalez dovrà sottoporsi a nuovi esami che porteranno via ancora tre giorni. Aspettiamo Nastasic a Firenze per fare chiarezza sul suo infortunio”

Arrivano novità dal fronte indisponibili in casa Fiorentina, attraverso le parole del dottor Luca Pengue che a proposito di Nico Gonzalez ha dichiarato: “Nico ieri ha fatto un ulteriore tampone, purtroppo è ancora debolmente positivo, speriamo che nei prossimi giorni possa negativizzarsi. Dopo di che dovrà sottoporsi a nuovi esami di idoneità che fanno parte di un protocollo per chi è risultato positivo al Covid. Questi esami ci porteranno via ancora tre giorni e poi se tutto va bene potrà ricominciare ad allenarsi di nuovo”.

Poi su Nastasic, infortunatosi con la Serbia, Pengue ha aggiunto: “Ho parlato col ragazzo ieri pomeriggio e mi ha informato che ha avuto un problema fisico in allenamento con la Nazionale. Dall’accertamento diagnostico effettuato nella mattinata di ieri che ho visionato si evince che purtroppo c’è una problematica al soleo della gamba sinistra. Lo aspettiamo qui a Firenze per poter fare chiarezza sulle sue condizioni e poter stilare un programma di riabilitazione”.