Pepe: “Italiano tecnico con un grande futuro, la forza della Fiorentina è il collettivo. Castrovilli un giocatore completo, Sottil fa al caso di tutte le squadre”

Tra i presenti per l’evento della ‘Digital Cup’ c’è anche l’ex calciatore Simone Pepe, che ha parlato di Fiorentina a Fiorentinanews.com. Ecco le sue parole: Partita sicuramente difficile con l’Inter ma la Fiorentina viene da un bellissimo momento a livello europeo e italiano E’ una squadra ben strutturata, sta facendo veramente bene ed arriva da un anno importante. La squadra viola sta dando continuità a quanto fatto, Italiano è bravo, la rosa viola è forte. La partita con l’Inter si carica da sola, i nerazzurri sono fortissimi ma la Fiorentina può fare la sua partita”.

E ancora: “Castrovilli e Sottil? Sono due giocatori forti. Il primo ha avuto un infortunio che ha pagato pesantemente, però è un giocatore che prima dello stop mi piaceva e tuttora mi piace. Può essere la mezzala del futuro perchè ha tecnica e forza fisica, inserimento e gol. Un giocatore completo. Sottil è l’esterno che serve a tutte le squadre perchè può sia partire titolare che subentrare. Ha dribbling e forza nelle gambe, è molto duttile”.

Quindi ha concluso: “Lukaku non sta vivendo un Momento straordinario ma la Nazionale talvolta ti riporta il sorriso e voglia di far bene. Non c’è solo lui a cui stare attenti, ma a tutta la rosa. La forza della Fiorentina è il collettivo; Italiano ha un modo di far giocare la squadra che abbinato alle qualità dei singoli fa la differenza. Penso che il tecnico gigliato abbia un grande futuro, mi piace la sua idea di gioco. Normale che sia accostato a qualche big, e questo dà soddisfazione anche alla Fiorentina. Poi sarà una scelta sua se rimanere in viola o muoversi altrove”.