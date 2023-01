Pepito Rossi non ha alcuna voglia di appendere gli scarpini al chiodo: l’ex Fiorentina cerca di convincere la SPAL

L’amore per il calcio è troppo forte per pensare di abbandonarlo. Ed ecco allora che l’ex “fenomeno” della Fiorentina, Giuseppe Rossi, è desideroso di ri-iniziare da dove aveva lasciato. Sono previste per oggi a Ferrara le visite mediche dell’ex viola con la SPAL.

Stando a quanto riportato da Estense.com, però, l’attaccante nei prossimi giorni dovrà affrontare una serie di test fisici per permettere al club di Tacopina di capire il suo stato di forma e, solo successivamente, sedersi al tavolo per parlare di un nuovo contratto. Pepito aveva interrotto il proprio rapporto con il club ferrarese lo scorso giugno.