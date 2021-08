Per Berardi tutto può ancora succedere. La Fiorentina intanto prepara il terreno per le alternative

Domenico Berardi resta uno degli obiettivi principali della Fiorentina molto forte e a tre giorni dal gong finale del mercato tutto può succedere. Per arrivare all’esterno del Sassuolo servirà però uno sforzo pesante in chiave economica: per i neroverdi e non quindi una cifra inferiore ai 30 milioni come precisa La Nazione. Nella trattativa può essere sempre l’inserimento parziale di Sottil come contropartita, unico giocatore che può interessare al club neroverde