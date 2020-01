Per Bernardeschi c’è sempre meno spazio alla Juve e ora potrebbe diventare una pedina di scambio

Non se la passa bene alla Juventus l’ex attaccante viola Federico Bernardeschi. Il suo rendimento in questa stagione ha fatto storcere il naso a molti nell’ambiente bianconero, tanto che la Juventus starebbe prendendo in considerazione l’idea di una sua possibile cessione. Secondo quanto riporta La Stampa infatti, l’ex numero 10 della Fiorentina, potrebbe diventare una pedina di scambio con la Roma per arrivare a Zaniolo o Pellegrini. Un futuro che si prospetta italiano, ma con una maglia diversa. Federico, quanto ti è convenuto tradire la tua città?