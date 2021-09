Per Castrovilli se ne riparla addirittura con il Venezia mentre Pulgar fa sorridere Italiano

Settimana lunga e benedetta per Vincenzo Italiano che in vista del Napoli recupererà al 100% Erick Pulgar, dopo l’affaticamento muscolare della scorsa settimana. Con lui ottimismo, riportato da Radio Bruno, anche per Venuti che a Bergamo si era fatto male alla spalla ma soprattutto al polpaccio. Chi invece ancora non farà parte della truppa è Gaetano Castrovilli, che si sta sottoponendo ad ulteriori accertamenti ma domenica non ci sarà: per lui se ne riparlerà dopo la sosta, quando la Fiorentina sarà impegnata a Venezia nel posticipo del lunedì.