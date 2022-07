Per Dodô, manca ancora qualche dettaglio. Ecco quale può essere il “giorno buono”

L’affare relativo a Dodô, l’ultimo nome che manca all’appello per completare il poker d’innesti di questo inizio estate, potrebbe protrarsi fino al weekend. E di conseguenza far slittare l’arrivo del brasiliano in ritiro alla prossima settimana. Nessuna paura, la trattativa per il terzino non è a rischio e rispetto a fine giugno le parti hanno fatti decisi passi in avanti per definire l’operazione.

Eppure, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, tra Fiorentina e Shakhtar, manca ancora qualche dettaglio per consentire alle due società di trovare l’intesa finale. Un incontro importante è fissato per venerdì e la sensazione è che l’ok definitivo possa avvenire subito dopo, ovvero nella giornata di sabato. Messi a posto gli ultimi cavilli, sarà tempo di visite mediche (forse lunedì 18) e poi del trasferimento di Dodô in Trentino, dove in virtù di una deroga che la Lega garantirà alla società viola, il giocatore – in attesa di tesseramento – potrà iniziare a lavorare coi nuovi compagni.