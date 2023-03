Per Fiorentina-Milan la Curva Fiesole prepara un omaggio a Davide Astori

Sarà una Curva Fiesole colorata e dedicata a Davide Astori quella che domani sera accoglierà l’ingresso in campo di Fiorentina e Milan, nel quinto anniversario della scomparsa del capitano viola. Come si legge sul comunicato di “Fuori dal coro” i tifosi sono infatti invitati a portare una bandiera viola oppure la bandierina con su scritto “Astori 13”, quella consegnata in occasione di Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia del febbraio 2019. Chi non la possedesse può richiederla presso i banchini dei gruppi in curva o presso le sedi dell’ATF e dell’ACCVC.