“Per Gattuso c’erano stati dei problemi enormi fin dalla definizione dell’accordo con la Fiorentina. La concretezza che il tecnico voleva è mancata totalmente”

Sul suo sito ufficiale il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà fa il quadro intorno alle vicende che hanno creato la spaccatura totale tra il tecnico Rino Gattuso e la Fiorentina. “Già c’erano stati enormi problemi per la definizione dell’accordo. Poi erano arrivate garanzie sul mercato non mantenute. I colpi annunciati sono evaporati, la presenza di Jorge Mendes in Italia avrebbe dovuto portare a un’accelerata che mai c’è stata. Sergio Oliveira e Guedes erano priorità, sono stati spesi mille nomi ma non con la concretezza che l’allenatore avrebbe voluto avere. Non sarà un problema non depositare un contratto firmato”.