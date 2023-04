Per il Giudice Sportivo non è successo niente al termine di Fiorentina-Atalanta. Un difensore viola entra in diffida, multato Toloi. Adesso però…

Da poco è stato diramato il comunicato del Giudice Sportivo riguardante la 30esima giornata di Serie A. Nel documento non si fa riferimento a quanto accaduto al termine di Fiorentina-Atalanta tra i dirigenti delle due società, oltre a Gian Piero Gasperini. Nessuna sanzione comminata, dunque, secondo il referto dell’arbitro Guida, che si suppone non aver visto niente di quanto accaduto nella zona degli spogliatoi. Nel comunicato, inoltre, non si fa riferimento ad alcun rinvio ad altre indagini o valutazioni. L’unica notizia per la Fiorentina arriva dalla diffida di Martinez Quarta, che al prossimo cartellino giallo verrà squalificato. Multato invece Toloi per 1500 euro dopo l’ammonizione per proteste (in quanto capitano).

Adesso la palla è nelle mani della Procura Federale che dovrà decidere le possibili sanzioni e squalifiche in base al racconto degli ispettori federali presenti e della ricostruzione fatta.