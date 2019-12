Per il mercato di Gennaio si scalda l’asse Firenze-Lecce: Pradè propone due giocatori e in cambio chiede un esterno offensivo

Per il mercato invernale si scalda un asse a sorpresa: quello Firenze-Lecce. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, infatti, la Fiorentina sarebbe pronta ad offrire ai giallorossi Bryan Dabo. Non solo, nell’operazione potrebbe rientrare anche Saponara, che nel caso di ritorno in riva all’Arno già a Gennaio potrebbe essere subito girato alla squadra di Liverani. Operazione che, semmai, potrebbe auspicare anche ad un viaggio dal tragitto opposto. Quello di Farias, esterno offensivo del Lecce che piace molto a Pradè. Tuttavia Liverani e la società tengono molto al giocatore, e non lo faranno partire molto facilmente. Il tutto, ovviamente, in relazione anche a quelle che saranno le scelte di Iachini. Chissà che quei giocatori che Montella non vedeva nemmeno da lontano, possano invece avere le caratteristiche che piacciono al nuovo tecnico viola.