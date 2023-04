Per il trionfo in campo della Fiorentina, non corrisponde quello in tv: la semifinale con la Cremonese la meno seguita degli ultimi dieci anni

Se Juventus-Inter è stata la partita più vista della stagione fra quelle in chiaro, Cremonese-Fiorentina ha registrato altri numeri, ben inferiori, rispetto al derby d’Italia infuocato. Infatti, la vittoria per 2-0 di Italiano è stata seguita solamente da 2.635.000 spettatori per uno share del 13,3%. Lo riporta Calcio e Finanza, che scrive come i risultati siano lontanissimi dai 6.618.000 spettatori, con share pari al 31% fatto registrare dal derby d’Italia della sera prima.

Una delle ragioni dei numeri della sfida fra i grigiorossi e i viola potrebbe essere la contemporanea presenza, sempre in chiaro, di Barcellona-Real Madrid, semifinale di ritorno di Copa del Rey. Tornando agli spettatori di Cremonese-Fiorentina per trovare un risultato peggiore, in termine di spettatori in occasione di una semifinale, bisogna tornare indietro alla stagione 2009/10 quando in campo scesero Udinese e Roma.

La partita, in quell’occasione, fu seguita da 1.984.000 persone, ma fece registrare un numero più alto di share, il 15,18% contro il 13,3%. Cremonese-Fiorentina, in termini di share, si piazza davanti ad altre 4 semifinali come le due del 2013/14 fra Udinese e la stessa Fiorentina, Roma-Udinese del 2009/10 e Milan-Alessandria del 2015/16.