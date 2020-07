Per Kumbulla all’Inter mancano solo i dettagli. La Fiorentina dovrà guardare altrove se vorrà rinforzare la difesa

Tante voci e poi, apparentemente, nulla di fatto. Invece in questi mesi di presunti silenzi c’è chi si è mosso davvero per Marash Kumbulla, difensore adocchiato anche dalla Fiorentina. Stiamo parlando dell’Inter, che secondo calciomercato.com ha raggiunto l’intesa col giocatore addirittura per un contratto di cinque anni. Il Verona continua a chiedere 30 milioni, ma l’intenzione del club nerazzurro è quella di aggiudicarsi a tutti i costi il ragazzo. Magari, anche lasciandolo in gialloblu per un altro anno per poi farlo arrivare a Milano nella stagione 2021/22. Insomma, i dettagli sono ancora da limare ma l’intesa di massima c’è. Kumbulla sarò un nuovo giocatore dell’Inter, e la Fiorentina dovrà guardare altrove se vorrà cambiare qualcosa nel reparto difensivo.

