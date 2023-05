Per la finale di Conference League designato lo spagnolo Del Cerro Grande, che quest’anno in Europa ha già portato fortuna ai viola

Sarà Carlos Del Cerro Grande l’arbitro della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham i programma a Praga il 7 giugno. Il direttore spagnolo ha già incontrato i viola quest’anno in Conference per la partita in Portogallo contro il Braga, vinta dagli uomini di Italiano per 0-4. Inizialmente non sarebbe dovuto essere lui l’arbitro di quella gara, bensì Matej Jug, che però non poté raggiungere la città iberica a causa di un problema con l’aereo.

Un profilo internazionale e di alto spessore dunque, che ai viola ha già portato fortuna nel suo percorso europeo. Sarà la prima volta per lui a dirigere una partita del West Ham.