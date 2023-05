Per la finale di Coppa Italia Fiorentina-Inter, saranno otto le zone con i maxischermi a Firenze: ecco dove. E per quella di Conference…

Si avvicina a grandi passi l’attesissima finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, che si svolgerà allo Stadio Olimico di Roma mercoledì 24 maggio con fischio d’inizio alle 21:00. Saranno tantissimi i tifosi viola che si metteranno in viaggio verso la capitale per assistere dal vivo alla partita, circa 24mila.

Per chi invece rimarrà in città e vorrà vedere il match in compagnia, secondo quanto appreso da Fiorentinanews.com, saranno otto gli spazi estivi fiorentini, dove sarà possibile assistere alla partita all’aperto.

Ecco quali saranno le zone di Firenze nelle quali saranno posizionati gli schermi: Anconella, Toraia, Fiorino sull’Arno, Habana 500, Ultravox, Light, Off Bar e Murate. Non sono previsti invece maxischermi in nessuna piazza della città.

Sempre secondo quanto appreso dalla nostra redazione, invece, per quanto riguarda la finale di Conference League dagli uffici di Palazzo Vecchio si aspetta una decisione della Fiorentina riguardo una possibile apertura dello Stadio Artemio Franchi il 7 giugno con schermi all’interno dell’impianto. La gestione dell’evento, in caso, sarà gestita dalla società viola.