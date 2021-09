Per la Fiorentina Femminile oggi al Franchi arriva la rivale di sempre Juventus: ecco dove vedere la partita in chiaro

Per la seconda giornata di Serie A femminile, oggi all’Artemio Franchi di Firenze andrà in scena il big match tra Fiorentina e Juventus. Fischio d’inizio alle ore 17.30 con la squadra viola già chiamata a recuperare i tre punti persi nella trasferta di Sassuolo. La partita sarà trasmessa in chiaro e in diretta su La7 e in contemporanea su La7d (canale 29 del digitale terrestre). Pre partita a partire dalle ore 17.00