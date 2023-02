Per la Fiorentina fu un sogno durato poco, ma ora Isco potrebbe davvero arrivare in Serie A

Per la Fiorentina fu un sogno che poi rimase tale, dopo quella volta che fu avvistato in città. Stiamo parlando di Isco, ex Real Madrid e giocatore di indiscusso valore e talento che ora potrebbe arrivare davvero in Serie A. Dopo l’interesse della Salernitana, c’è un altro club che sembra voler fare sul serio.

Il centrocampista spagnolo, ad oggi svincolato dopo la rescissione col Siviglia, potrebbe diventare un’ipotesi concreta per la Roma in caso di addio di Zaniolo. Secondo Sport Mediaset gli intermediari sono già a lavoro, nonostante le pretese economiche del giocatori restino molto alte.