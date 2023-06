Per la Fiorentina rimane un’opzione per il futuro, ma intanto due club di Serie A sono pronti a iscrivere le proprie seconde squadre

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ne ha parlato in più occasioni: le seconde squadre saranno il futuro e, anche per la Viola, è un’opzione da tenere in conto concretamente per il futuro. In casa gigliata, ancora nessuna novità sul tema, ma intanto ci sono due club di Serie A pronti a seguire l’unico esempio italiano (la Juventus).

Atalanta e Sassuolo si preparano a iscrivere le proprie seconde squadre al campionato di Lega Pro. Il Pordenone e l’ACR Messina, come riportato da Tuttoc.com, non prenderanno parte al prossimo campionato di Serie C, rinunciando all’iscrizione. Ora i due club di Serie A, Atalanta in primis (che ha già presentato il progetto), possono superare anche l’ostacolo del regolamento.