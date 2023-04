“Per la Fiorentina sarebbe meglio trovare la Juventus in finale perché Allegri ha un grande problema. Vlahovic? Mi preoccupa”

“ Per la Fiorentina vedrei meglio la Juventus in finale , perché l’Inter è vero che è una squadra strana, ma ha abituato a risultati importanti e ha potenzialità. La Juve fa fatica a segnare invece “.

Alessandro Cucciari , allenatore ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio , degli argomenti di giornata, fra cui la Coppa Italia , in cui la Fiorentina è a un passo dalla finale. Sentite cosa ha detto, anche sulla possibile avversaria dei Viola di Italiano:

Poi su un ex viola che potrebbe rivedersi proprio in finale: “Mi preoccupa Vlahovic, perché lo vedo veramente nervoso. Il problema non credo sia della manovra, deve avere pazienza e aspettare il momento. E’ successo a tutti”.