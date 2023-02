“Per la Juventus è in arrivo una penalità che la manderà all’ultimo posto e quindi in Serie B. Due anni senza coppe europee”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha commentato su Twitter la situazione che riguarda la Juventus: “La Juventus si trova oggi con 15 punti di penalizzazione già inflitti, con un’altra forte penalità in arrivo che al 99% la manderà all’ultimo posto e quindi in serie B e con la certa esclusione dalle coppe per almeno due stagioni in arrivo dall’UEFA.

Volenti o nolenti la situazione è questa. Dall’estate prossima, con la Juventus fuori dalle coppe (al 100%) retrocessa in B (99%) e abbandonata dagli sponsor, anche gli ingaggi di giocatori da 2-2,5 milioni dovranno essere attentamente soppesati dalla nuova dirigenza.

Praticamente certa si profila infine l’uscita dalla Borsa: primo passo di Exor verso la vendita del club al miglior offerente. Ma con tutti i processi sportivi, penali e civili in corso, Elkann si disferà della Juventus come si è disfatto del cugino Andrea: volentieri”.