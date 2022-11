Per la Juventus, l’ex Fiorentina Odriozola è più di un’idea. A gennaio…

Il calciatore ex Fiorentina Alvaro Odriozola, ora al Real Madrid, non riesce a trovare spazio. Il terzino spagnolo cerca una nuova avventura per ritrovare il campo, dopo l’erasmus a Firenze. L’interesse della Juventus nei suoi confronti era già stato accennato, ma adesso il club bianconero starebbe seriamente valutando l’ipotesi di portarlo a Torino.

Il portale Footmercato.net riporta che la Juventus è effettivamente a un buon punto per riportare Odriozola in Italia. Ogni discorso formale, evidentemente, è rinviato dopo la fine del Mondiale, ma i bianconeri tengono sott’occhio lo spagnolo, che gradirebbe un ritorno in Serie A.