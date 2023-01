Per la Lazio sembra tutto facile, fino a quando non subisce la clamorosa rimonta dell’Empoli. Più di un’ora di gioco per Maleh in Spezia-Lecce Guarda la NUOVA CLASSIFICA della Serie A

Sono appena terminate le due partite del pomeriggio di Serie A. Lazio-Empoli è finita 2-2 con un rimontone clamoroso degli ospiti, mentre Spezia-Lecce 0-0 con qualche grande occasioni dalle due parti.

Nel match dell’Olimpico, i biancocelesti sono passati subito in vantaggio grazie ad una rete da corner di Felipe Anderson (in cui è risultata decisiva una deviazione di Caputo). Raddoppio arrivato nel secondo tempo con Zaccagni, ridotto a metà da Caputo che si è riscattato con la rete del momentaneo 2-1. Nei minuti di recupero, poi, la beffa per Sarri: Razvan Marin trova il jolly da fuori area battendo Provedel e consegnando un punto ai suoi. Lazio che quindi allunga di un solo punto sulla Fiorentina, portandosi a +8.

Al ‘Picco’ di La Spezia, la squadra di Gotti, che ritrovava Dragowski dal primo minuto, ha impattato per 0-0 contro il Lecce di Maleh, che ha giocato per più di un’ora nella sua seconda gara da quando veste la maglia dei salentini. Due pali colpiti nella stessa occasione per i pugliesi, che soffrono ma escono con un punto dalla trasferta ligure.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 41, Juventus 37 Milan 36, Inter 34, Lazio 31, Roma 30, Atalanta 28, Udinese 25, Fiorentina 23, Torino 23, Bologna 19, Lecce 19, Empoli 18, Monza 18, Salernitana 18, Sassuolo 16, Spezia 15, Sampdoria 9, Cremonese 7, Verona 6.