Per la panchina viola si allontana un eventuale “candidato”

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali incontrerà il tecnico Roberto De Zerbi per provare a intavolare una trattativa per il rinnovo di contratto fino al 2021, senza escludere la possibilità di sottoscrivere un’opzione biennale. I neroverdi vorrebbero dare continuità a un progetto iniziato due anni fa, con l’allenatore che è però anche molto seguito da diversi club di A. Si allontana dunque sempre di più l’ipotesi De Zerbi per il futuro della Fiorentina.