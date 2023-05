Per la partita contro la Fiorentina il Torino recupera anche… Juric!

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, ci sono buone notizie per il Torino in vista della gara contro la Fiorentina di questo pomeriggio alle 15:00. Il tecnico granata Ivan Juric sarà regolarmente in panchina.

L’allenatore ha smaltito la febbre che ieri lo ha costretto a saltare la conferenza, presieduta per l’occasione dal suo vice Matteo Paro.