Per la successione di Vlahovic spunta anche il nome di Lacazette: i dettagli sulle cifre

La Fiorentina si è ormai arresa ed è destinata a cedere Dusan Vlahovic a gennaio o, al più tardi, nel mercato estivo. Per questo motivo, la società di Rocco Commisso si è messa subito al lavoro per trovare un sostituto all’altezza del serbo.

Secondo il portale spagnolo Fichajes.net, la Fiorentina starebbe valutando con attenzione due profili. Il primo è Luka Jovic, attaccante del Real Madrid classe ’97 già accostato alla Viola come parziale contropartita nella cessione di Vlahovic ai Blancos. Il secondo, invece, è Alexandre Lacazette dell’Arsenal: in scadenza di contratto con i Gunners a fine stagione, nel mercato invernale può essere ceduto per una cifra tra i dieci e i quindi milioni di euro. Da parte nostra non ci risulta alcun interesse per il francese, alla luce anche dello stipendio da nove milioni di euro che percepisce attualmente.