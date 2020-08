Per l’Arsenal Torreira è diventato un esubero: Le intenzioni dei Gunners

L’obiettivo principale per il centrocampo della Fiorentina, come vi stiamo raccontando in questi giorni, è Lucas Torreira. In tal senso, arrivano novità direttamente dall’Inghilterra.

Come si legge sul The Sun, il centrocampista sarebbe ormai diventato un esubero della rosa dell’Arsenal: ormai le intenzioni del tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, sono chiare. L’intenzione del club inglese è quella di monetizzare al massimo la cessione del mediano uruguaiano. Oltre a liberare spazio in rosa, entrerebbero nelle casse dell’Arsenal milioni utili da reinvestire nel mercato in entrata.