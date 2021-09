Per l’Atalanta potrebbe essere allarme rosso in attacco contro la Fiorentina: infortunio con l’Italia U21 per il giovane Piccoli

Per l’Atalanta adesso potrebbe essere davvero allarme rosso in attacco in vista della partita contro la Fiorentina. Mentre gli infortunati Muriel e Zapata stanno continuando ad allenarsi a parte a Zingonia, questo pomeriggio il giovane attaccante nerazzurro Roberto Piccoli era impegnato con l’Italia U21 nella partita contro il Lussemburgo. La gara è solo a metà, ma il giovane classe 2001 è stato sostituito prima del termine della prima frazione per infortunio. Per lui una forte botta al piede sinistro che ha coinvolto la caviglia. Il giocatore è uscito dal campo zoppicante senza riuscire ad appoggiare il piede. E anche lui potrebbe dare forfait contro la Fiorentina. Al momento l’unico attaccante a disposizione di Gasperini per la gara è Ilicic.